2026 Dünya Kupası İçin Anlık Veriler

2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan Teknik Çalışma Grubu (TSG), turnuva boyunca hazırlayacağı bilgi, analiz ve görselleri anlık erişime açık paylaşacak.

FIFA'nın açıklamasına göre ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oluşturulan FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger'in rehberliğindeki TSG ekibinde, Otto Addo (Gana), Tobin Heath (ABD), Jürgen Klinsmann (Almanya), Jayne Ludlow (Galler), Michael O'Neill (Kuzey İrlanda), Gilberto Silva (Brezilya), Jon Dahl Tomasson (Danimarka), Paulo Wanchope (Kosta Rika), Aron Winter (Hollanda) ve Pablo Zabaleta (Arjantin) yer alıyor.

FIFA Kıdemli Futbol Uzmanı Pascal Zuberbühler ve Futbol Performans Analizleri (FPI) Lideri Tom Gardner tarafından yönetilecek TSG, Miami ile Dallas'ta yerinde ve Manchester'da (Birleşik Krallık) uzaktan çalışan futbol analistleri, veri mühendisleri, veri bilimcileri ve performans analistleri ekibi tarafından desteklenecek.

Uzmanlardan oluşan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 104 maçının tamamına ilişkin "kapsamlı ve derinlemesine" bilgiler paylaşacak.

Taraftarlar, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Teknik Çalışma Grubu'ndan anlık bilgiler alabilecek.

TGS, 2026 FIFA Dünya Kupası için tüm maçların en son teknolojiye sahip analizini sunarak dünya çapında oyunun anlaşılmasını artırmayı hedefliyor.

Turnuva boyunca FIFA, Dünya Kupası tarihindeki "en modern" ölçütleri ve performans verilerini dünya çapındaki TV kanalları ve internet üzerinden izleyicilerle katılımcı takımlar ve oyuncularıyla paylaşacak.

Açıklamada, "Artırılmış gerçeklik ve geleneksel grafikler olarak hazırlanacak benzersiz maç içi ve maç sonrası görseller aracılığıyla turnuvadaki her maçın kapsamını ve analizini zenginleştirmek için yeni ve heyecan verici bilgiler sunulacak." bilgisi verildi.

TSG hakkında açıklama yapan Wegner, "Teknik Çalışma Grubu, oyundaki eğilimleri belirlemeye, gelecek nesilleri futbolun gelişimine hazırlamaya ve oyuncuların gelecekte ihtiyaç duyacakları nitelikleri vurgulayarak sporu daha heyecanlı hale getirmeye yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Wegner, "Eşi benzeri görülmemiş yüksek kaliteli verilerle TSG, sahadaki olayları hem teknik uzmanları hem de futbol taraftarlarını etkileyecek şekilde tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve yorumlayabilecek. Sadece eskisinden daha fazla veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda teknik uzmanlık ve veri arasında doğru dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, turnuva boyunca teknik gözlemlerimizi gerçek zamanlı olarak paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "TSG, bu yılki FIFA Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamını statlardaki benzersiz bir taktiksel konumdan veya Miami'deki özel performans odasından analiz edecek. Her iki durumda da, her maç sırasında altı video açısına ve binlerce veri noktasına canlı olarak erişebilecek. Turnuvada ödül alacak oyuncular da TSG üyeleri tarafından seçilecek." denildi.

TSG'nin merkezinin, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ve antrenörler için erişilebilir yenilikçi bir platform olan FIFA Eğitim Merkezi (FIFA Training Centre) olduğu kaydedilen açıklamada, "FIFA Dünya Kupası tarihinde bir ilk olarak, taraftarlar da FIFA Eğitim Merkezi'nin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı aracılığıyla TSG'den gerçek zamanlı bilgiler edinebilecek." ifadeleri kullanıldı.

TSG, AA muhabirinin sorularını yanıtladı

FIFA'nın TSG ekibi, zoom toplantısında, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı.

Turnuva kapsamında gösterecekleri taktik performansla öne çıkan takımlar olacak mı ya da bir lig takımı olarak PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki taç atışı taktiğinin nasıl işlediği görülürken genel olarak Dünya Kupası sırasında futbolda görmediğiniz farklı taktikler kullanan milli takımlar olacak mı sorusuna TSG ekibinden Brezilyalı Gilberto Silva, "Taktiksel performansları açısından lig takımlarını, Dünya Kupası takımlarıyla kıyaslamak zor." diyerek şunları söyledi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlardaki teknik direktörler örneğin PSG'de Luis Enrique, futbolcularıyla her gün çalışıyor, istediği forma sokuyor, taktiksel olarak yeterli çalışma süresi bulunuyor. Ama mili takıma gelince teknik adamlar, futbolcularıyla uzun çalışma süreleri yok. Milli takımların başındaki teknik direktörler, oyuncularının yeteneklerine göre elinden geldiğini yapıyor. Milli takımdaki teknik adamlar bir de oluşturdukları kadrodaki sakatlıklarla uğraşınca durum daha da karmaşık bir hal alıyor."

"Artık kanat oyuncuları çok daha önemli"

A Mili Futbol Takımı da dahil bazı milli takımların klasik forvetsiz oynamayı tercih ediyor olmasının teknik olarak nasıl değerlendirileceği ve Dünya Kupası kadrosunda klasik forvet oyuncusu olmayan milli takımlar için turnuvanın nasıl sonuçlar doğurabileceği hakkında ise Gilberto Silva, son yıllarda dünyada futbolun da bir değişim içinde olduğunun altını çizdi.

Silva, "Son yıllarda gördüğümüz şu ki takımlar artık ana forvete bağımlı değil. Artık kanat oyuncuları çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası öncesinde oyuncuları ve takımları teknik olarak analiz edip, takımların teknik ve fiziksel zayıflıklarını ve avantajlarını gösteren bir rapor paylaşılacak mı sorusuna ise TSG ekibinden İngiliz Tom Gardner, "Takımların daha sürpriz stratejileri olacaktır ama bunları açıklamak istemeyecektir ve gizli tutmaya çalışacaktır. Bu nedenle turnuva öncesi TSG tarafından nu kapsamda bir rapor yayınlamayacak." yanıtını verdi.

Gardner, "Taraftarlar, turnuva öncesindeki son haftalarda teknik adamların takımlarını nasıl oluşturduğu ile rakipleri ve diğer takımların performanslarını yakından takip edecektir." diye konuştu.