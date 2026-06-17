2026 Dünya Kupası'nda Kaptanlar Belli Oldu - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda Kaptanlar Belli Oldu

17.06.2026 11:13
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Liverpool ve Bayern Münih, 2026 Dünya Kupası'na 3 kaptan gönderdi. Iğdır FK'den 2 futbolcu da kaptan.

2026 FIFA Dünya Kupası'na en fazla kaptan gönderen kulüpler, üçer oyuncuyla Liverpool ve Bayern Münih oldu. Iğdır FK'nin da iki futbolcusu turnuvada kaptanlık yapıyor..

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya, İngiliz ekibi Liverpool ve Alman kulübü Bayern Münih, üçer kaptan gönderdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayan 2 futbolcusundan Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak turnuvada ilk maçlarına çıktı.

Bayern Münih'ten 3 kaptan

Alman ekibi Bayern Münih'in 3 futbolcusuna 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarında kaptanlık görevi verildi.

Bayern Münih'in Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, Alman defans oyuncusu Joshua Kimmich ve İngiliz golcü futbolcusu Harry Kane, Dünya Kupası'nda kaptanlık yapıyor.

Liverpool'dan 3 kaptan

İngiliz kulübü Liverpool'dan da 3 futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda takımlarında kaptan olarak sahaya çıkıyor.

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Mısırlı golcü futbolcusu Mohamed Salah ve İskoç defans oyuncusu Andy Robertson turnuvada kaptanlık görevini yürütüyor.

Iğdır FK'den 2 kaptan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın milli takımlarında kaptanlık yapan futbolcuları ilk maçlarına çıktı

Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

.34 yaşındaki orta saha oyuncusu Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, gol sevinçi yaşadıkları Almanlara 7-1 mağlup oldular.

Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

Yeşil Burun Adaları, İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk puanını aldı.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Liverpool, Futbol, Iğdır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Kaptanlar Belli Oldu - Son Dakika

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