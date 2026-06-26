2026 Dünya Kupası'nda Taraftar Rekoru - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda Taraftar Rekoru

26.06.2026 05:31
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3,6 milyon taraftarla rekor kırıldı, en başarılı turnuva olarak övüldü.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 3,6 milyon taraftarla tüm zamanların rekoru kırıldı.

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenlediği ve ilk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, taraftar rekoru kırıldığını duyurdu.

Açıklamada, ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda 3 milyon 587 bin 538 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığı kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünlerdeki doluluk oranından övgüyle bahsederek, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.

Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Taraftar Rekoru - Son Dakika

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