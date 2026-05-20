2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi

2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi
20.05.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2026 Spor Oyunları ödül töreni düzenlendi, başarılar kutlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hayata geçirilen "2026 Spor Oyunları", düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

BUÜ Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Önder Canbolat, Yenişehir İbrahim Orhan MYO Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli, akademik ve idari personel ile turnuvalarda dereceye giren çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite bünyesinde pek çok törensel faaliyet düzenlendiğini ancak spor oyunlarının, akademik ve idari birimlerden öğrencilere kadar tüm kesimleri bir araya getirmesiyle özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Bu organizasyonun sadece bir müsabaka zinciri olmadığını vurgulayan Rektör Yılmaz, etkinliğin ciddi bir rekabet zemininde güçlü bir birliktelik ruhu oluşturduğunu ve BUÜ'nün bütününü kapsadığını belirtti. Nisan ayından bu yana devam eden mücadele azminin ödüllerle taçlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz; ödül alsın ya da almasın ter döken tüm sporcuların üniversite kimliğinin ve aidiyet duygusunun en güçlü parçaları olduğunu hatırlattı. Organizasyonun şekillenmesinde emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek, şampiyonları ve tüm katılımcıları başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrenciler adına söz alan Fen Edebiyat Fakültesi sporcusu Şevval Turhan, haftalar süren zorlu ve heyecan dolu turnuvanın sonuna geldiklerini belirterek, törenin sadece kupa almaktan ibaret olmadığını ifade etti. Bugün burada dökülen terin, verilen emeğin ve sergilenen takım ruhunun karşılığını kutladıklarını dile getiren Turhan, kendilerine bu sosyal ve sportif imkanları sağlayan üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

Tören, farklı branşlarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerinin takdim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:30:00. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.