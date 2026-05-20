2026 Spor Oyunları Ödül Töreni Coşkuyla Sona Erdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hayata geçirilen "2026 Spor Oyunları", düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

BUÜ Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Önder Canbolat, Yenişehir İbrahim Orhan MYO Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli, akademik ve idari personel ile turnuvalarda dereceye giren çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite bünyesinde pek çok törensel faaliyet düzenlendiğini ancak spor oyunlarının, akademik ve idari birimlerden öğrencilere kadar tüm kesimleri bir araya getirmesiyle özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Bu organizasyonun sadece bir müsabaka zinciri olmadığını vurgulayan Rektör Yılmaz, etkinliğin ciddi bir rekabet zemininde güçlü bir birliktelik ruhu oluşturduğunu ve BUÜ'nün bütününü kapsadığını belirtti. Nisan ayından bu yana devam eden mücadele azminin ödüllerle taçlandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz; ödül alsın ya da almasın ter döken tüm sporcuların üniversite kimliğinin ve aidiyet duygusunun en güçlü parçaları olduğunu hatırlattı. Organizasyonun şekillenmesinde emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek, şampiyonları ve tüm katılımcıları başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrenciler adına söz alan Fen Edebiyat Fakültesi sporcusu Şevval Turhan, haftalar süren zorlu ve heyecan dolu turnuvanın sonuna geldiklerini belirterek, törenin sadece kupa almaktan ibaret olmadığını ifade etti. Bugün burada dökülen terin, verilen emeğin ve sergilenen takım ruhunun karşılığını kutladıklarını dile getiren Turhan, kendilerine bu sosyal ve sportif imkanları sağlayan üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

Tören, farklı branşlarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerinin takdim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından sona erdi. - BURSA