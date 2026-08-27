2026 Türkiye Buz Pateni Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Türkiye Buz Pateni Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor

2026 Türkiye Buz Pateni Şampiyonası Erzurum\'da Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Yıldızlar Ligi 2026 Türkiye Şampiyonası, 28-30 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleşecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye'nin en yetenekli genç buz patencilerini bir araya getiren organizasyon, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek. Anadolu'nun parlayan yıldızlarının sahne alacağı şampiyonaya, Palandöken 2000'lik Buz Pisti ev sahipliği yapacak.

Genç yıldızlar zirve için yarışacak

Üç gün boyunca sürecek olan şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular buz üzerinde en iyi performanslarını sergilemek için mücadele edecek. Heyecan ve rekabetin yanı sıra sporun birleştirici gücünün de ön plana çıkacağı organizasyonda, genç yetenekler Türkiye şampiyonluğu unvanı için kıyasıya bir yarış içine girecek. Yetkililer, organizasyonun tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirterek sporculara başarılar dilerken, Erzurumlu sporseverleri de bu görsel şölene ortak olmaya ve genç yıldızları desteklemeye davet etti.

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Türkiye Buz Pateni Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti Emekli imam “süper meyve“ üreticisi oldu Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam "süper meyve" üreticisi oldu
9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor 9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı kıskıvrak yakalandılar Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?

09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
09:06
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
08:31
Dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
08:16
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
07:54
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 09:22:01. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Türkiye Buz Pateni Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement