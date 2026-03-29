2026 Türkiye Judo Şampiyonası Trabzon'da Tamamlandı
2026 Türkiye Judo Şampiyonası Trabzon'da Tamamlandı

2026 Türkiye Judo Şampiyonası Trabzon'da Tamamlandı
29.03.2026 19:37
Trabzon'da düzenlenen şampiyonaya 52 ilden 778 sporcu katıldı. Kadın ve erkeklerde çeşitli altın madalya kazananlar belirlendi.

Trabzon'da 52 ilden 778 sporcunun katılımıyla organize edilen 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen şampiyona iki gün sürdü.

Erkeklerde Furkan Salih Gül (60 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Ümit Çırpan (73 kilo), Mustafa Beyazıt Yıldırım (81 kilo), Abdulmalik Reshiev (90 kilo), Mehmet Kısa (100 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) birinci oldu.

Kadınlarda Ayla Akkaya (48 kilo), Ekin İtmeç (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sevim Margaret Bilen (63 kilo), İklima Önkol (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo) ve Nisanur Serin (+78 kilo) birinci sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine çok değerli bir organizasyon yapıldığını söyledi.

Arıcıoğlu, geleceğin olimpiyat sporcularının kıyasıya yarıştığını belirterek şunları kaydetti:

"52 ilden 778 sporcumuz burada mücadele etti. Çok önemli bir organizasyon aslında, bu gençlerimiz gelecekte milli takımın da sporcuları. Bunlar kendi yaş gruplarında Avrupa ve dünya kupalarında birçok dereceler elde etmiş, inşallah önümüzdeki süreçte de olimpiyatlarda bu gençlerimizi göreceğiz. Çok değerli bir organizasyon."

Kaynak: AA

Advertisement
