2026 ve 2028 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belirlendi

Erkekler ve kadınlarda 2026 ve 2028 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonundan (EHF) yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen kongrede alınan kararla, erkekler ve kadınlarda 2026 ile 2028 Avrupa şampiyonlarını düzenleyecek ülkeler belirlendi.

Buna göre, 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası ile 2028 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Danimarka, İsveç ve Norveç ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı, Rusya düzenleyecek. 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini ise İspanya, Portekiz ve İsviçre ortaklaşa gerçekleştirecek.