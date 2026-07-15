2027 CEV Kupası Rakipleri Belli Oldu

2027 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Türk takımlarının önümüzdeki sezon mücadele edeceği kupalarda rakiplerini açıkladı. Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türk temsilcilerinin kadınlar ve erkeklerde rakipleri şu şekilde oluştu:

CEV Şampiyonlar Ligi (Kadınlar)

A Grubu: VBank (Türkiye), Uni Opole (Polonya), Volley Mulhouse (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 9/10 galibi)

B Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), KS Developres Rzeszow (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

C Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Numia Vero Volley Milano (İtalya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Vasas Obuda (Macaristan)

D Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Eczacıbaşı Peron (Türkiye), Tent Obrenovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 11/12 galibi)

E Grubu: PGE Budowlani Lodz (Polonya), VfB Suhl Thüringen (Almanya), C.S.O. Voluntari 2005 (Romanya), Galatasaray (Türkiye)

CEV Kupası (Kadınlar)

16'lı Finaller Turu

Zeren Spor - Şampiyonlar Ligi elemelerden gelecek takım (2. tur 7/8 kaybedeni)

CEV Challenge Kupası (Kadınlar)

16'lı Finaller Turu

Aras Kargo - Zaon Kifissia 1962 (Yunanistan)/ Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibi

CEV Şampiyonlar Ligi (Erkekler)

A Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Panathiniakos (Yunanistan), Elemelerden gelecek takım (3. tur 19/20 galibi)

B Grubu: Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Montpellier HSC (Fransa), Dinamo Bükreş (Romanya)

C Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), VK CEZ Karlovarsko (Çekya), Guaguas Las Palmas (İspanya)

D Grubu: Lube J.P.Myne Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), Trentino Itas (İtalya)

E Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Rana Verona (İtalya), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (3. tur 17/18 galibi)

CEV Kupası (Erkekler)

16'lı Finaller Turu

Spor Toto - Jihostroj CESKE Budejovice (Çekya)

Halkbank - CEV Kupası 32'li finaller turu 1/2 galibi

CEV Challenge Kupası (Erkekler)

İstanbul Gençlik Spor, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. 32'li finaller turunda İsrail'in Maccabi Yeadim Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. - İSTANBUL