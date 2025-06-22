21 Haziran Dünya Kaykay Günü Beşiktaş\'ta Kutlandı

21 Haziran Dünya Kaykay Günü (Go Skateboarding Day), Beşiktaş Belediyesi tarafından Maçka İnönü Parkı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Beşiktaş Belediyesi, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde kaykay tutkunlarını bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Frozen Clouds ve Hav Hav müzik gruplarının sahne performansı, etkinliğe enerji kattı. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'ın, dünya genelinde kaykay tutkunları tarafından "Dünya Kaykay Günü" olarak kutlanması kapsamında Maçka İnönü Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. "Kural Yok; Tahtanı ve Arkadaşını Kap, Gel" mottosuyla gerçekleşen organizasyon, gençleri bir araya getirerek keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Farklı yaş gruplarından kaykay severler; yarışmalarla eğlendi, yeteneklerini sergiledi ve günün sonunda çeşitli ödüllerle buluştu.

"Bu alanı bizimle paylaştıkları için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

Etkinliğe katılan Mehmet Kostak, "Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Belediyenin bize böyle bir imkan sunmuş olması çok kıymetli. Hepimize destek verdiler. Genelde sokakta iki üç kaykaycı bile bulmak zor olur ama buradaki atmosferi görünce gerçekten şaşırdım. Çok başarılı bir organizasyon olmuş" dedi.

Genç kaykaycılardan Volkan Özel Kocatürk ise, "Kaykaycıların bir araya gelmesi ve birlikte vakit geçirmesi çok güzel. Bu alanı bizimle paylaştıkları için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sevincimize ortak oldular. Bu yıl da bir arada olmak çok keyifliydi" diye konuştu. - İSTANBUL