23 Elazığ FK, sezonun en kritik maçında Sultanbeyli Belediyespor\'u konuk edecek

23 Elazığ FK, sezonun en kritik maçında pazar günü Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. Haftası'nda 23 Elazığ FK, Sultanbeyli Belediyespor'la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lige tutunan Bordo-Beyazlılar, sezonun en önemli maçına pazar günü çıkacak. Birçok takımın küme düşme adayı olduğu grupta Bordo-Beyazlılar kazandığı takdirde ligde kalma yolunda dev bir adım atacak. Olası bir puan kaybı ise 23 Elazığ FK için işleri iyice zorlaştıracak.
14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Doğukent Stadı'nda oynanacak olan maçı Şanlıurfa Bölgesi C Klasman Hakemi Birkan Altındaş yönetecek. 23 Elazığ FK bu maç öncesi 26 puanla grupta 14. sırada yer alırken, Sultanbeyli Bld. 23 puanla 15. ve son durumda yer alıyor.
23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Hasan Uğur Kardal, pazar günü oynayacakları Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Takımımızın haftasi sonu oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasına tüm Elazığlı futbol severleri davet ediyoruz. Onların varlığı bizim için mutlak güç olacaktır. Bu güzel şehrin, profesyonel liglerde daha yükseklerde olması için birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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