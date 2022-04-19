23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar - Son Dakika
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23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar

19.04.2022 16:04
23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından Geleneksel 23 Nisan Satranç Şenliği'ne minik öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Geleneksel 23 Nisan Satranç Şenliği'ne minik öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Organizasyonda Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, akıllı hamlelerin sahiplerine eşlik ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 23 Nisan Satranç Şenliği'nde yüzlerce minik sporcu gün boyunca akıllı hamlelerini yaptılar. Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takım sporcularının da yer aldığı organizasyonda Ay-Yıldızlı coşku yaşandı. Organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TSF Başkanı Gülkız Tülay, TSF Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu ile çok sayıda kulüp başkanı ve satranç antrenörü, minik satranççıları yalnız bırakmadılar.

Örnek çalışmalar yürütülüyor

23 Nisan Satranç Şenliği'ne misafir olan TSF Başkanı Gülkız Tülay, organizasyon sonrasında yaptığı açıklamada Şehitkamil Belediyesi tarafından satranç branşında örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Federasyon Başkanı Tülay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Satranç Şenliği'nde minik sporcularımızla bir arada olmak ve onların heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitkamil Belediyemiz, satranç sporu adına örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Her yaşta bireyi satrançla buluşturan projelere imza atıyorlar. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Dila Baloğlu, Kutay Sakmak ve Beren Kalyoncu, 20-30 Nisan 2022 tarihlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirilecek Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecekler. Bu vesile ile sporcularımıza başarılar diliyor, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli çalışma arkadaşlarına branşımıza vermiş oldukları büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Amaçlarının Gaziantep'teki şampiyonadan çıkan gençlerin ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil kabiliyetini arttırmak olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Satrançta, Şehitkamil Belediyesi yıllardır geleneksel hale getirdiği etkinliklerini devam ettiriyor. Daha önce Valilik ile yapmış olduğumuz protokolle tüm anaokullarımızda da özellikle satrancı öğretilmesi ve devam ettirilmesi noktasında destek vermiştik. Tüm okullarımıza ve öğrencilerimize satranç takımları hediye etmiştik. Bugün de yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde alt yaş grubu çocuklarımızın satranç etkinliğinde beraberiz. Bu nokta da bugün bizleri yalnız bırakmayan Federasyon Başkanımıza, il temsilcimize, hocalarımıza ve en çok da velilerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çocuklarımızla birebir ilgileniyorlar. Satranç sporcusu velilerinin bu ilgileri bizleri de motive ediyor. İnşallah amacımız, Gaziantep'teki şampiyonadan çıkan gençlerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil kabiliyetini arttırmak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu - GAZİANTEP

23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar
23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar
23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar
23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar

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Şehitkamil, Gaziantep, 23 Nisan, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 23 Nisan satranç şenliğinde hamlelerini yaptılar - Son Dakika


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