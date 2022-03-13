23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Finale çıkan milli sporculardan Emrah Ormanoğlu, Fransız rakibi Khamzat Timurovitch Arsamerzouev'i 4-1, Feyzullah Aktürk ise Alman rakibi Joshua David Philip Morodion'u 10-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Öte yandan, 74 kiloda İsmet Çiftçi, 86 kiloda Emre Çiftçi ve 125 kiloda da Adil Mısırcı bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu.