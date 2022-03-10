"23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası" başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika
Üye Girişi

"23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası" başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

10.03.2022 22:22
"23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası" başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 3 madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 3 madalya kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu.

68 kiloda Aslı Demir, finalde Moldovalı Irina Ringaci'ye kaybetti. Aslı, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Bronz madalya mücadelesi veren üç kadın milli güreşçiden ikisi minderden zaferle ayrıldı. 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, rakiplerini yenerek bronz madalya elde etti.

50 kiloda Zehra Demirhan ise bronz madalya karşılaşmasında Litvanyalı Gabija Dilyte karşısında 6-2 öndeyken son saniyelerde tuşla maçı kaybetti.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

YORUMLAR
500
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bronz Madalya, Bulgaristan, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: "23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası" başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement