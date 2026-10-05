23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu\'da Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanıyor
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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi Kastamonu'da ikinci etap kampına başladı. Antrenör Deniz Tahincioğlu, kampa 20 sporcunun katıldığını ve takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı başladı.

Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında bir haftalık aranın ardından Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Takımın antrenörü Deniz Tahincioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını söyledi.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Tahincioğlu, "Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz. Kadromuz güzel. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Buradaki sporcularımızın hepsi özverili çalışıyor. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hırvatistan'dan takım halinde şampiyon olarak gelmeyi düşünüyoruz. Bunu başaracağız." dedi.

Eldiven çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Tahincioğlu, "Üçüncü etap kamp maç kampı olacak. Belki ikili kampımız olabilir. İyi gidiyor, daha da iyi olacağız. Kampın sonunda sporcular çok daha iyi duruma gelecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanKastamonuKadınSporSon Dakika

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