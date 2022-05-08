24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri tamamlandı.

Gölyaka ilçesindeki Kültür Park mesire alanının yakınında kurulan özel parkurda iki gün süren etkinliğe, çeşitli illerden 100 araç ve 200 sporcu katıldı.

Şenlikte ikinci gün yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Sporcular, büyük motor hacimli 65 araçla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

Arıza yapan bazı araçlar da saha görevlilerince çıkarılarak yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road seyircisinin heyecanlı bir gün geçirdiğini belirterek, "Organizasyona katılım yoğun. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.