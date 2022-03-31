24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları

31.03.2022 14:48
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporları grup eşleşmeleri belli oldu.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporları grup eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda milli takımların basketbol, voleybol, hentbol ve futbol branşlarında yer alacağı gruplar şöyle:

Basketbol kadın

B Grubu: ABD, Litvanya, Kenya, Ukrayna

Futbol erkek

C Grubu: ABD, Almanya, Mali, Irak

Voleybol erkek

B Grubu: Ukrayna, Polonya, Japonya, Gana

Voleybol kadın

B Grubu: İtalya, ABD, Polonya

Hentbol erkek

B Grubu: Danimarka, Hırvatistan, Venezuela, Gana

Hentbol kadın

A Grubu: Brezilya, Arjantin, Kenya, Danimarka

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Olimpiyat, Brezilya, Türkiye, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları - Son Dakika


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