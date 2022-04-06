26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi

06.04.2022 09:56
26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki Buğahan Gökpınar, maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki Buğahan Gökpınar, maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Denizli Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğrahan Gökpınar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Şirinköyspor karşılaşmasının bitiş düdüğünden 2 saat sonra aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Buğrahan Gökpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acilen anjiyoya alınan ve darlık tespit edilen damarına stent takılan Buğrahan, yoğun bakımda gözetim altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çardak Belediyespor Kulübü, Buğrahan Gökpınar'ın sağlık durumuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Buğrahan Gökpınar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz. Buğrahan Gökpınar'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" - DENİZLİ

26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi
26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi

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Pamukkale Üniversitesi, Kalp Krizi, Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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