28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Spor

28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Artvin'in Şavşat ilçesi Veliköy'de düzenlenen 28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri, 80 sporcunun katılımıyla yapıldı. Organizasyonda çeşitli kategorilerde mücadele eden pehlivanlar, zorlu hava koşullarında ter dökerek izleyenlere renkli anlar yaşattı.

08.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:44
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Artvin'in Şavşat ilçesi Veliköy'de bu yıl 28.'si düzenlenen 'Kar Üstü Karakucak Güreşleri' renkli görüntülere sahne oldu.

Şavşat ilçesi Veliköy'de 28. kez düzenlenen 'Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri' yapıldı. Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyona 11 kategoride gerçekleşti. Güreşlere Erzurum, Tokat, Çorum, Samsun, Artvin ve ilçelerinden 80 sporcu katıldı. Karla kaplı alanda mücadele eden sporcular, rakiplerini tuş etmek için büyük çaba harcadı. Bazı sporcular soğuktan zorlanınca sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde, köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı.

Renkli görüntülere sahne olan güneş müsabakalarını izleyen Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Kış günü Artvin Şavşat Veliköy'de 300 yıllık bir gelenek olan karakucak kar güreşlerine katıldık. Sadece bize özgü olan, turizm anlamında çok önemli bir organizasyon. Artvin'in Şavşat'ın turizm anlamında tanıtmak adına, önemli bir festival. Önümüzdeki sene bu ata sporumuzu kapsamlı bir organizasyonla daha uluslararası bir seviyede gerçekleştirmek istiyoruz. Hem Artvin ve çevre illerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanlarımız var. Allah hepsine güç versin. Güreşler bizim ata sporumuz, hem ahlakımızın hem değerlerimizin en üst seviyede ortaya konulduğu bir spor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise, "Şavşat doğası bozulmamış, yazı, sonbaharı, kışı, güzel bir ilçemiz. Veliköy'de bir metreye yakın kar var. Şavşat'ın birçok evladı bu meydanlarda güreş yapmıştır. Önümüzdeki senelerde uluslararası düzeyde dünyaya üstü güreşler şampiyonasına çevireceğiz. Şavşat her alanda büyüyecek, özellikle kar sporunun da önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

Kar güreşleri, farklı kategorilerden dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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