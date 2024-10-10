3 Bant Bilardo Şampiyonası A Etabı Tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları sona erdi.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları final maçıyla tamamlandı.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakalarında sıralama şöyle oluştu:
1.Ufuk Kapusız
2.Tayfun Taşdemir
3.Erkan Aktı
3.Tolgahan Kiraz
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