3 Bant Bilardo Şampiyonası A Etabı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

3 Bant Bilardo Şampiyonası A Etabı Tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etabı sona erdi ve Ufuk Kapusız birinci oldu.

10.10.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları final maçıyla tamamlandı.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakalarında sıralama şöyle oluştu:

1.Ufuk Kapusız

2.Tayfun Taşdemir

3.Erkan Aktı

3.Tolgahan Kiraz

Kaynak: AA

Gölbaşı, Türkiye, ankara, Kiraz, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Etabı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 23:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Etabı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.