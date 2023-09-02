3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti - Son Dakika

3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti

3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:33

Galatasaray transfer döneminde Sevilla'dan Nelsson'a gelen 24 milyon euroluk teklifi reddederken, Torreira'ya 18 ve Boey'e gelen 24 milyon euroluk teklifleri de kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar böylece 66 milyon euroluk teklifi reddetmiş oldu.

Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala 3 futbolcusu için ciddi teklifler aldı. Ancak sarı-kırmızılılar Nelsson, Torreira ve Boey'e gelen toplam 66 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

RAMOS, NELSSON TRANSFERİNİ SUYA DÜŞÜRDÜ

Sergio Ramos'u kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, futbolcunun rotayı Suudi Arabistan'a kırmasının ardından Nelsson'a Sevilla'nın yaptığı 24 milyon euroluk teklifi reddetti.

BOEY'İN GİTMESİNİ OKAN BURUK İSTEMEDİ

Bir Premier Lig ekibi de Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını 24 milyon euroluk teklifle çaldı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Boey'in takımda kalmasını isteyince bu transfer de gerçekleşmedi.

66 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, son olarak uzun süredir Lazio'nun gündeminde olan Lucas Torriera için İtalyan ekibinin yaptığı 18 milyon euroluk teklif, oyuncunun gitmek istememesi ve takım için önemli bir parça olmasından dolayı reddedildi. Galatasaray böylece yaklaşık 66 milyon euroluk teklifi reddetmiş oldu.

Lucas Torreira, Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti - Son Dakika
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