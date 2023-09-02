3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti

Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala 3 futbolcusu için ciddi teklifler aldı. Ancak sarı-kırmızılılar Nelsson, Torreira ve Boey'e gelen toplam 66 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.
Sergio Ramos'u kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, futbolcunun rotayı Suudi Arabistan'a kırmasının ardından Nelsson'a Sevilla'nın yaptığı 24 milyon euroluk teklifi reddetti.
Bir Premier Lig ekibi de Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını 24 milyon euroluk teklifle çaldı. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Boey'in takımda kalmasını isteyince bu transfer de gerçekleşmedi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, son olarak uzun süredir Lazio'nun gündeminde olan Lucas Torriera için İtalyan ekibinin yaptığı 18 milyon euroluk teklif, oyuncunun gitmek istememesi ve takım için önemli bir parça olmasından dolayı reddedildi. Galatasaray böylece yaklaşık 66 milyon euroluk teklifi reddetmiş oldu.
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