3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporcular için dağıtılan 10 bin ücretsiz prezervatifin üç gün içinde tükenmesi organizasyona damga vuran gelişmelerden biri oldu.

"2800 SPORCU YARIŞIYOR, HESABI SİZ YAPIN"

İtalya'da düzenlenen oyunlarda sporculara ücretsiz dağıtılan prezervatiflerin kısa sürede bitmesi üzerine Olimpiyat Komitesi sözcüsü, "2800 sporcu yarışıyor, hesabı siz yapın" açıklamasını yaptı. Olimpiyatlarda güvenli cinselliği teşvik etmek amacıyla ücretsiz prezervatif dağıtımı uzun yıllardır geleneksel bir uygulama olarak sürdürülüyor.

NBC News'a konuşan bir sporcu ise, "Prezervatifler üç günde tükendi. Yenisinin geleceğini söylediler ama ne zaman, kim bilir" sözleriyle yaşanan durumu dile getirdi. Yaklaşık 3 bin sporcunun yer aldığı Kış Oyunları'nda talebin beklenenden yüksek olduğu bildirildi.

Organizatörler stokların kısa sürede yenileneceğini açıkladı ancak yeni dağıtımın tam olarak ne zaman başlayacağına dair net bir tarih paylaşmadı.

ARZ DÜŞÜK KALDI İDDİASI

1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana HIV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ücretsiz prezervatif dağıtımı standart uygulama olarak devam ediyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda yaklaşık 300 bin prezervatif dağıtılmış, bu rakam katılımcı başına günde ortalama iki prezervatife denk gelmişti. Milano-Cortina 2026'da ise 10 binlik arzın düşük kalmasının erken stok krizine yol açtığı değerlendiriliyor.