İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

06.04.2026 10:11
ABD-İsrail ve İran savaşının sona ermesi için 2 aşamalı anlaşma ihtimali doğdu. İran ve ABD yönetimlerine, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu. Geçici ateşkesin ardından savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için 2 hafta içinde anlaşma imzalanacak. Teklife ilişkin konuşan İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz'ü “geçici bir ateşkese karşılık” açmayacağını ve ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla iki aşamalı bir anlaşma planı hazırlandı; plan, önce ateşkes ardından kapsamlı bir uzlaşıyı öngörüyor.

Diplomatik kaynaklara göre, taraflar arasında çatışmaları sonlandırmak için hazırlanan plan kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı ve planı taraflara sunduğu bildirildi.

İKİ AŞAMALI YOL HARİTASI

Hazırlanan plana göre süreç iki aşamada ilerleyecek. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyor. Planın bugün kabul edilmesi gerektiği, onaylanması halinde sürecin hızlı şekilde devreye alınacağı ifade ediliyor.

NÜKLEER PROGRAM KARŞILIĞINDA YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK

Anlaşma taslağında İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesi, buna karşılık uluslararası yaptırımların kaldırılması ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kritik başlıklar yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI HEMEN AÇILACAK

Planın kabul edilmesi durumunda ilk adım olarak ateşkes ilan edilecek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe açılacak. Tarafların iki hafta içinde nihai anlaşmaya varması hedefleniyor.

İRAN'DAN PLANA İLK YANIT

Planla ilgili konuşan bir İranlı üst düzey yetkili, Tahran'ın Pakistan'ın önerisini aldığını ve teklifin gözden geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın herhangi bir zaman çizelgesi kabul etmediğini ve karar verme için herhangi bir baskıyı kabul etmediğini söyledi.

İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz'ü “geçici bir ateşkese karşılık” açmayacağını ve Tahran'ın ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olduğuna inanmadığını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 1234 1234:
    bitirin şu savaşi dünyanin anasi ağladi ya 61 5 Yanıtla
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    yapılan zamlar ne olacak peki 46 5 Yanıtla
    00349200 00349200:
    zam yapmak için bahane arıyorlar zaten. çekilmez zamlar geri. vatandaş zaten alıştırıldı hep kazık yemeye. 37 7
    Ahmet Karakuş Ahmet Karakuş:
    Onlar ı sabitlerler 4 1
  • Apple User Apple User:
    Barış anlaşmasına ek madde olarak tüm dünya savaş öncesi fiyatlara geri dönecek maddesi koyulmalı ,benzinden suya ekmek den süte herşeye zam geldi geri çekilmeli. 18 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    marketlerde ve pazardaki zamlar acilen geri alınması gerekiyor milletin alım gücü kalmadı millet perişan hâlde 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    İnşallah anlaşma olur Yoksa perişan oluruz zaten alın gücü bitti hepten perişan oluruz 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
