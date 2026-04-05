Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı

05.04.2026 10:53
İstanbul ve İzmir’de eskort siteleri üzerinden kadınları pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takibin ardından düzenlenen baskınlarda çok sayıda telefon, SIM kart ve ajanda ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 5’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’da internet üzerindeki eskort siteleri aracılığıyla kadınları para karşılığı erkeklere yönlendirdiği öne sürülen şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ile İzmir’de toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şebeke üyelerinin yanı sıra fuhşa zorlandığı değerlendirilen 6 kadın da bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 30 SIM kart, müşterilere ait bilgilerin yer aldığı 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda bulunan kadınlardan birinin sınır dışı edildiği, diğerlerinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:23
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
