Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

06.04.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe’yi yenmesi halinde yüzde 70 ihtimalle şampiyon olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DERBİDE TEK GOL YETTİ

hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç eksiği bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

“DERBİDE BU KADAR POZİSYON NADİR GÖRÜLÜR”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın beklenenden farklı geçtiğini belirterek, “Bu kadar net pozisyonları bir derbide zor görürüz. Fenerbahçe adına 5-6, Beşiktaş adına ise 1-2 net fırsat vardı” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’A ELEŞTİRİ, FENERBAHÇE’YE ÖVGÜ

Beşiktaş’ın performansını beklentisinin altında bulduğunu söyleyen Dilmen, siyah-beyazlıların gelecek sezon yapacağı transferlerle yarışa ortak olabileceğini dile getirdi. Fenerbahçe’nin ise özellikle maçların son bölümlerinde daha etkili oynadığına dikkat çekti.

“GALATASARAY KAZANIRSA YÜZDE 70 ŞAMPİYON”

Şampiyonluk yarışıyla ilgili iddiasını da paylaşan Dilmen, Galatasaray’ın Göztepe maçını kazanması halinde büyük avantaj elde edeceğini söyledi. Deneyimli yorumcu, “Göztepe’yi geçerse Galatasaray yüzde 70 şampiyon olur” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Fenerbahçe’nin önündeki fikstüre de değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin Rizespor ve Kayserispor maçlarını kazanabileceğini ancak özellikle Rize deplasmanının zor geçeceğini vurguladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • zafer koc zafer koc:
    Uydurma penaltı ile 3 puan 30 34 Yanıtla
  • Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Penaltıbahçe 15 16 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    hakembahçe devreye girdi yoksa penaltı ile alakası yok 8 11 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    galatasaray-göztepe'yi yense bile gene şampiyon olamayacak çünkü zor maçları var daha 2 4 Yanıtla
  • serdar Burnaklı serdar Burnaklı:
    Şampiyon Trabzon 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:36:58. #7.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.