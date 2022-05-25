"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliklerle kutlanacak

25.05.2022 19:34
"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bisiklet kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırma ve geliştirme hedefi doğrultusunda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü"nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bisiklet kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırma ve geliştirme hedefi doğrultusunda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü"nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin" temasıyla yapılacak 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında, 81 ilde fotoğraf yarışması, bisiklet turu organizasyonları, okullarda güvenli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimleri, çevrim içi bisiklet ve trafik eğitimleri düzenlenecek.

Türkiye genelinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonlara, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, böyle bir projeden dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Her yaştan insanı bisiklet konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Müftüoğlu, "Bisikletle tanışmamızın 200. yılını kutladığımız bu sene, bisikleti günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirecek projelerimizle toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturma amacıyla büyük bir hareket başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


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