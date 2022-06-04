3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran'da koşulacak - Son Dakika
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3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran'da koşulacak

04.06.2022 16:31
3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran'da koşulacak

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran Pazar günü koşulacak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran Pazar günü koşulacak.

İnebolu Belediyesinin desteğiyle İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneğinin iş birliğinde düzenlenecek koşu, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 2 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşuyu Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda tipiye yakalanıp donarak şehit olan Şerife Bacı anısına düzenlediklerini söyledi.

Şerife Bacı ile Milli Mücadele'de silah ve cephane sevkiyatında fedakarlık gösteren İnebolu halkının kahramanlıklarını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Çeçen, "Milli Mücadele döneminde İnebolu halkının cephaneleri kayıkçılarımızın karaya indirmesi ve buradan da kağnılarla çoluk çocuk ve yaşlıların herkes cephaneleri Mustafa Kemal'in ordusuna yetiştirmek için Ankara'ya, İstiklal Yolu'nda taşıması büyük kahramanlıktır. Buralarda yaşanmışlıklar var, Şerife Bacı'nın hazin hikayesi var." dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya da ilk kez 2019 yılında düzenledikleri koşunun 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığını dile getirdi.

Bu yılki koşuya yarı maratonun da eklendiğini ve uluslararası statü getirildiğine dikkati çeken Kaya, şu ana kadar 500'e yakın başvuru aldıklarını kaydetti.

Yarı maraton için parkur çizimlerinin yapıldığını ve Türkiye Atletizm Federasyonunun 5 yıllık planına alındığını anlatan Kaya, "Şerife Bacı bir örnektir ama binlerce Şerife Bacı buralarda yaşamış. Onların anısına Şerife Bacılı giysilerle 2 kilometre halk koşusunu o anı yaşamak için tertip ediyoruz. Burada tüm Türkiye'den koşucular var. O tarihi yaşamak, o ambiyansı görmek için geliyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kastamonu, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 12 Haziran'da koşulacak - Son Dakika

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