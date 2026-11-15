3. Lig'de 12. hafta sona erdi, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ertelendi - Son Dakika
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3. Lig'de 12. hafta sona erdi, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ertelendi

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Nesine 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı. Gruplarda oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı; Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ise ertelendi.

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında sona erdi.

Ligde 3 grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Amasyaspor FK-Zonguldakspor: 1-1

Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1

Kartal Bulvar Kartalimenspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-2

Orduspor 1967-Beykoz Anadoluspor: 3-1

Karadeniz Ereğli 1980 Spor-Pazarspor: 2-4

Yalova FK 77 Spor-Galataspor: 1-0

Silivrispor-İnkılap Futbol: 3-1

Gölcükspor-Tokat Belediyespor: 3-2

Büyükçekmece Gücü FK-Karabük İdmanyurdu: 0-1

2. Grup

Etimesgutspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 5-0

Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor: 2-0

Gemlik Sümerbey Futbol-Bigaspor: 2-0

1922 Akşehirspor-Kepezspor: 1-3

Altay-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Uşakspor-Söke 1970 Spor: 1-0

Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-1

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-2

Bucaspor 1928-Karşıyaka: 1-2

3. Grup

Diyarbekirspor-1964 Silifkespor: 3-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Niğde Belediyespor: 2-0

Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 Spor: 4-1

Adanaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-0

Kırıkkale FK-Bitlis 1916 Futbol: 3-0

Malatya Yeşilyurtspor-Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler: 6-2

Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK: Ertelendi

Kaynak: AA
Mersin İdmanyurduKaramanFutbolSporSon Dakika

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