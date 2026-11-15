3. Lig'de 12. hafta sona erdi, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ertelendi

3. Lig'de 12. hafta sona erdi, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı. Gruplarda oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı; Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ise ertelendi.
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında sona erdi.
Ligde 3 grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Amasyaspor FK-Zonguldakspor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-2
Orduspor 1967-Beykoz Anadoluspor: 3-1
Karadeniz Ereğli 1980 Spor-Pazarspor: 2-4
Yalova FK 77 Spor-Galataspor: 1-0
Silivrispor-İnkılap Futbol: 3-1
Gölcükspor-Tokat Belediyespor: 3-2
Büyükçekmece Gücü FK-Karabük İdmanyurdu: 0-1
2. Grup
Etimesgutspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 5-0
Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor: 2-0
Gemlik Sümerbey Futbol-Bigaspor: 2-0
1922 Akşehirspor-Kepezspor: 1-3
Altay-Bursa Yıldırımspor: 0-1
Uşakspor-Söke 1970 Spor: 1-0
Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-1
Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-2
Bucaspor 1928-Karşıyaka: 1-2
3. Grup
Diyarbekirspor-1964 Silifkespor: 3-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Niğde Belediyespor: 2-0
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 Spor: 4-1
Adanaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-0
Kırıkkale FK-Bitlis 1916 Futbol: 3-0
Malatya Yeşilyurtspor-Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler: 6-2
Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK: Ertelendi
Sizin düşünceleriniz neler ?