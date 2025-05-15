Nesine 3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Rövanş müsabakaları, 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.
3. Lig play-off üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Muşspor- Karşıyaka: 0-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Balıkesirspor: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 2-0
Son Dakika › Spor › 3. Lig Play-Off İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?