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3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor - Son Dakika

3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor

25.01.2022 12:57
3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor oldu.

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor oldu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen 3 Ocak Minikler Futbol Turnuvası, final müsabakalarının ardından ödül töreni ile sona erdi. 2009 ve 2010 yaş gruplarının yer aldığı müsabakalarda, minik futbolcular centilmence bir mücadele verdi. 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçları, Toroslar Belediyesi Osmaniye Semt Sahasında oynandı. Maçları aileler de yakından takip ederek, çocuklarına destek verdi.

Toroslar Halkkent Spor'un şampiyon olduğu turnuvada; ikinciliği Çukurova İdman Yurdu göğüslerken, Mersin Çelik Spor üçüncülük, Kuvayi Milliye Spor ise dördüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi.

"Amatör sporun yanındayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılan tüm spor kulüplerine teşekkür ederek, "Bir takımımız şampiyon oldu, ancak bütün takımlarımız kazandı. Sporun kaybedeni yoktur. Bu turnuvamızda da dostluk kazandı. Amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onları daha fazla sporla buluşturmak. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Amatör Spor Kulüpleri, çocuklarımıza, gençlerimize değer katıyor. Sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.

Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "Dostluk havasında geçen bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptık. Amacımız, hem amatör spor kulüpleri arasındaki diyalogu artırmak hem de yıldız adaylarına fırsat vermek. Çocuklarımızı centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, turnuvaya katkı yapan takımlarımıza, hocalarımıza, hakemlerimize de teşekkür ediyorum. Spora desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor
3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor
3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor
3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor

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Toroslar, Şampiyon, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 3 Ocak Minikler Futbol Turnuvasında şampiyon Toroslar Halkkent Spor - Son Dakika
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