3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey, Gaziemir Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey, Gaziemir Spor'u 2-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey karşısında 0-2 mağlup oldu. Gemlik'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir attı; konuk ekip 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla zirvede, Gaziemir 6 puanda.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Gaziemir Spor lider Gemlik Sümerbey'e teslim oldu: 0-2.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekip 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir'in golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla Gemlik 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gaziemir ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
FutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:29:09. #.0.3#
SON DAKİKA: 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey, Gaziemir Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei