3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey, Gaziemir Spor'u 2-0 yendi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gemlik Sümerbey, Gaziemir Spor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey karşısında 0-2 mağlup oldu. Gemlik'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir attı; konuk ekip 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla zirvede, Gaziemir 6 puanda.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Gaziemir Spor lider Gemlik Sümerbey'e teslim oldu: 0-2.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekip 7 ve 18'inci dakikalarda Burak Özdemir'in golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla Gemlik 5 hafta sonunda namağlup 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gaziemir ise 6 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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