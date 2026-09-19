3'üncü Lig'de Ege temsilcileri yarın dört maçta puan avına çıkacak - Son Dakika
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3'üncü Lig'de Ege temsilcileri yarın dört maçta puan avına çıkacak

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3\'üncü Lig\'de Ege temsilcileri yarın dört maçta puan avına çıkacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege temsilcileri yarın dört maçta puan avında olacak. Bucaspor 1928, Söke 1970 SK ve lider Ayvalıkgücü Belediyespor deplasman mücadelesi verirken Gaziemir Spor ile Denizli İdmanyurdu Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Ege temsilcileri yarın puan avına çıkacak. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde 1922 Akşehirspor'u 2-1 yenerek elde eden Bucaspor 1928 yarın saat 15.30'da Etimesgut Belediyespor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Gaziemir Spor'u iç sahada 2-0 yenerek ilk 3 puanını hanesine yazdıran Söke 1970 SK aynı saatte Kepezspor deplasmanına çıkacak. Grupta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna kurulan Ayvalıkgücü Belediyespor yine saat 15.30'da Eskişehir Anadolu'yla deplasmanda karşılaşacak. Henüz galibiyetleri bulunmayan Gaziemir Spor ve Denizli İdmanyurdu ise saat 19.00'da Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gaziemir hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek tur atlamıştı.

Kaynak: DHA
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