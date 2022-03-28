37 ülkeden 375 sporcunun madalya mücadelesi vereceği 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika

Güreşin en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyonada heyecan, 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Türk Milli Takımı, 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar ve erkekler serbest stil ile grekoromende toplam 30 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Bu turnuvada Erkekler serbeste 135, grekoromende 155, kadınlarda ise 85 güreşçi mindere çıkacak ve güreşçiler, ilk 3 arasına adını yazdırmak için ter dökecek.