37 yaşındaki Burak Yılmaz sahada fırtına gibi esti! Maçtan sonra herkes onu konuşuyor - Son Dakika
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37 yaşındaki Burak Yılmaz sahada fırtına gibi esti! Maçtan sonra herkes onu konuşuyor

26.01.2023 09:43

Fortuna Sittard'ın sahasında Heerenveren'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede 1 gol ve 1 asistle sahada adeta yıldızlaşan Burak Yılmaz, 37 yaşında olmasına rağmen performansının düşmemesi herkesi hayran bıraktı. Futbolseverler ünlü topçu için yere göğe sığdıramadı.

Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşya geldi. Maça 37 yaşındaki Burak Yılmaz damga vurdu.

HEM GOL HEM ASİST

Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.

37 yaşında bu kadarı fazla! Hollanda, Burak Yılmaz'ın yaptıklarını konuşuyor

BURAK YILMAZ ŞOV YAPIYOR

Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 18 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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Son Dakika Spor 37 yaşındaki Burak Yılmaz sahada fırtına gibi esti! Maçtan sonra herkes onu konuşuyor - Son Dakika


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