Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşya geldi. Maça 37 yaşındaki Burak Yılmaz damga vurdu.
Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 18 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Son Dakika › Spor › 37 yaşındaki Burak Yılmaz sahada fırtına gibi esti! Maçtan sonra herkes onu konuşuyor - Son Dakika