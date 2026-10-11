39 ülkeden 184 yelkenci, Bodrum'daki ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor - Son Dakika
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39 ülkeden 184 yelkenci, Bodrum'daki ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor

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39 ülkeden 184 yelkenci, Bodrum\'daki ILCA U21 Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele ediyor
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ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, Muğla Bodrum'da 39 ülkeden 184 yelkencinin katılımıyla start aldı. Genç sporcular 16 Ekim'e kadar ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında derece için yarışacak; organizasyon ödül töreniyle tamamlanacak.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bodrum Belediyesi Bodrum spor Kulübü Yelken Şubesi tesislerinde start alan şampiyonada uluslararası düzeyde birçok yetenekli sporcu rüzgarla buluştu. Aralarında son dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yer aldığı dev organizasyona, 39 farklı ülkeden toplam 184 yelkenci katılıyor. Sporcular, 16 Ekim tarihine kadar ILCA 6 ile ILCA 7 kategorilerinde zirveye çıkabilmek ve dereceye girebilmek adına mavi sularda amansız bir mücadele sergileyecek. Mücadele 16 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

KORTEJ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Öte yandan, B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, dün Bodrum'da renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreniyle devam etti. Son resmi kayıtlara göre 39 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla farklı ülkelerinden gelen genç yelkenciler, Bodrum sokaklarında bir araya gelerek şampiyonanın heyecanını yaşadı. Marina'dan başlayan kortej yürüyüşünde, farklı ülkelerden gelen sporcular ülkelerinin bayraklarıyla Bodrum sokaklarından geçti. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından katılımcılar, resmi açılış töreninde bir araya geldi.

Sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve davetlilerin katıldığı kortej, Bodrum'da uluslararası bir spor buluşmasına sahne oldu. Açılış törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, B.B. Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İdil Ekmekci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, EurILCA Başkan Yardımcısı Zlatko Jakelic, kulüp yöneticileri, sporcular, antrenörler, hakemler ve davetliler katıldı.

Kaynak: DHA
Avrupa ŞampiyonasıUluslararasıBodrumMuğlaSporSon Dakika

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