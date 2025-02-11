3x3 Basketbol Genç Erkekler A Birinciliği Tamamlandı

Spor

Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakalarının tamamlanması ile birlikte dereceye giren okullara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dereceye giren takımlar tebrik edildi. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle oluştu;

1.Kayseri Fen Lisesi

2.Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi

3.Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

4.Sümer Fen Lisesi - KAYSERİ