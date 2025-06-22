Galatasaray'da Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten şubat ayında transfer edilen Przemyslaw Frankowski'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yapılan anlaşma gereği Frankowski'yi 7 milyon euro zorunlu opsiyon karşılığında kadrosuna katan Galatasaray'a Lens'ten müjdeli haber geldi. Tecrübeli sağ bekin eski kulübü Lens, Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Frankowski'yi aylar sonra yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Sarı-kırmızılılar ile resmi temaslare başlayacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla ligde 15 maça çıkan Frankowski, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı göstermişti.
Son Dakika › Spor › 4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor - Son Dakika
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