4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski\'yi geri istiyor

bu adam iş yapar gönderilmemeli

Üzeyir GÜNEŞ:

Bildiğin çöp bu çalım yok orta yok kaan Ayhan bundan kat kat daha iyi sağ bek, sallai bundan kat kat daha iyi sağ bek, jelerte şans verilseydi düzenli O bile bundan daha başarılı olurdu