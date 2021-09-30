Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Dünya Engelliler Şampiyonası, çevrim içi yapılacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona 4-14 Kasım tarihlerinde, 9 tur İsviçre sistemi üzerinden 45 + 30 dakika eklemeli tempo ile oynanacak.
Engelli sporcuların katılabileceği şampiyonaya 1 Kasım Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 4. FIDE Dünya Engelliler Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika Spor