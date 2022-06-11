DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali

11.06.2022 14:11

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın final etabı, Diyarbakır'da start aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın final etabı, Diyarbakır'da start aldı.

Diyarbakır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda 2 gün sürecek turnuvada, 76 ilden 756 sporcu yarışıyor.

Turnuva, pentago, küre, kulami, equilibrio, mangala, reversi, q-bitz oyunlarında öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, kaybedeni olmayan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kurt, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da Türkiye finaline katılan il sayımız 76. Türkiye genelinde şimdiye kadar en fazla katılım sağlanan turnuva finali Diyarbakır oldu. Bir milyonun üzerinde çocuğumuz bu turnuvada yarıştı. Bu salonda tam 1 milyon çocuğumuzdan 756 sporcumuz masalarda yarışacak. Uzun bir maraton oldu. Okullardan, ilçelerden, illerden devam eden, Türkiye finaline kadar uzanan bir yol... Emek, çaba, yarışma ve disiplin var. Diyarbakır'a kadar gelen küçük elli ancak kocaman yürekli yarışmacı öğrencileri takdir ediyorum."

Çiftçi: "Bu nesilden çok beklentimiz var"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fikri ve zekasıyla fark yaratan öğrencileri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sorunlar karşısında çözüm bulabilen, fikir üreten ve fark yaratan gençliğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çiftçi, "Kendimize yetebilmemiz adına fark ortaya koymamız lazım. Bu nesilden çok beklentimiz var. Ülkemiz her geçen gün ilimde, fikirde, sanatta, sporda her alanda gelişiyor ve ilerliyor. İnşallah buradaki nesil bu ilerleyişi çok daha ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Çiftçi, öğrencilerden Diyarbakır'ın güzelliklerini görme ve gittikleri şehirde gördükleri güzellikleri anlatmalarını istedi.

Bilecik'ten gelen Emirhan Sevinç (13) öğretmeni aracılığıyla oyunla tanıştığını, okulda ve kentte birinci olduğunu söyledi. Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevinç, "Oyun oynarken eğleniyorum ve aynı zamanda zekam gelişiyor. Diyarbakır'ı güzel buldum. Çok heyecanlıyım, inşallah kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Zida Cengiz (13) de bulunduğu kentte birinci olup Diyarbakır'da yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Cengiz, "Oyun beynimi geliştiriyor. Diyarbakır'ı görmemiştim, yeni geliyorum. Gezip göreceğiz. Hedefim turnuvayı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırıkkale'den gelen Abdullah Efe Çiftçi (12) ise Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrencilerle tanıştığı için mutlu olduğunu aktardı. Çiftçi, Diyarbakır'ı ilk defa gördüğü için heyecanlı olduğunu belirtti.

Yarın tamamlanacak turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali

YORUMLAR
500
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti DİYARBAKIR - Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 18:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement