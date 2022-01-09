İtalya'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. 40 yaşındaki İsveçli süper yıldız, Venezia karşılaşmasını da boş geçmedi. Ibra, 13. maçında 8. golünü attı, 2 de asisti var.
Venezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan'da perdei Ibrahimovic açtı. 2. dakikada Zlatan'la golü bulan Milan, oyunun kontrolünü ele aldı. 48'de ve 59'da Hernandez'in attığı goller galibiyeti getirdi.
Ibrahimovic, Venezia ağlarına attığı golle Avrupa'nın 5 büyük liginde 80 farklı takıma gol atmış oldu. 40 yaşındaki yıldız, bu istatistiği geliştirecek gibi duruyor.
Son Dakika › Spor › 40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor - Son Dakika Spor