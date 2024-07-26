48. Hitit Rallisi Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

48. Hitit Rallisi Ankara'da düzenlenecek

Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği katkılarıyla düzenlenecek. Ralli, yarın Keçiören Belediyesi önünde başlayacak ve 7 etap sonunda Crowne Plaza Ankara'da sona erecek.

26.07.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil sporlarında 48. Hitit Rallisi, hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl aradan sonra Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği katkılarıyla gerçekleştirilecek Hitit Rallisi'nin startı yarın verilecek.

Keçiören Belediyesi önünde 18.30'da verilecek startın ardından 19.30'da Ankapark'ta seyirci etabı yapılacak.

Ekipler, 28 Temmuz Pazar günü ise Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamlayıp, saat 17.00'de Crowne Plaza Ankara'daki finiş podyumunda organizasyonu noktalayacak.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan, Keçiören, Ankara, Spor, Fox, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 48. Hitit Rallisi Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: 48. Hitit Rallisi Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement