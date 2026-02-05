5-1\'lik maça Burak Yılmaz\'ın verdiği tepki damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, maçta verilen penaltı ve Burak Yılmaz'ın tepkisi geceye damga vurdu.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Gaziantep FK, etkili oyunuyla sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Christopher Lungoyi, 29. dakikada Nazım Sangare, 41. dakikada penaltıdan ve 65. dakikada Denis Draguş ile 83. dakikada penaltıdan Muhammet Akmelek kaydetti.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Keçiörengücü lehine verilen penaltı kararı ise büyük tartışma yarattı. Ali Akman'ın gole çevirdiği penaltının ardından Gaziantep FK cephesinde, özellikle teknik direktör Burak Yılmaz'ın hakeme yönelik sert tepkileri dikkat çekti. Yılmaz'ın kulübedeki itirazları ve sinirli tavırları kameralara yansıdı.
Keçiörengücü'nün maçtaki tek golü Ali Akman'ın penaltı vuruşundan gelirken, Ankara ekibi güçlü rakibi karşısında farklı mağlubiyetten kurtulamadı.
