5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika
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5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi

11.10.2022 11:50
5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı.

Tınaztepe Spor Salonu'nda 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyona sonunda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları ve katılım belgeleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreninde, 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nın dostluk ve kardeşlik içinde yapıldığını söyledi.

Şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğine değinen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Şehrimiz adına gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Şampiyonanın dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamlanması da bizleri mutlu etti. Bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Federasyon başkanımızla görüştük kendileri bize ilerleyen zamanlarda Afyonkarahisar'da bir Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğimizin sözünü verdi."

Ödül törenine, Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz katıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erdi - Son Dakika

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