5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

09.10.2022 18:01
5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda başladı.

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda başladı.

Afyonkarahisar bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen karşılaşmalarda 10 farklı ülkeden 1100 sporcu boy gösterecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına da düzenlenen Wushu Balkan Şampiyonası'nda bin 100 sporcu; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde taolu ve sanda branşlarında yarışıyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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