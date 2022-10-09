Afyonkarahisar bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen karşılaşmalarda 10 farklı ülkeden 1100 sporcu boy gösterecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına da düzenlenen Wushu Balkan Şampiyonası'nda bin 100 sporcu; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde taolu ve sanda branşlarında yarışıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika

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