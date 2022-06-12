5. Etnospor Kültür Festivali'nin son gün etkinleri başladı

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri sağanak yağmur altında başladı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapılacak.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
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