5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

04.03.2022 22:14
5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

17 maçtır galibiyet isteyen Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Böylece, Adana Demirspor'un da 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 17 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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CHOUIAR KÖTÜ SERİYİ BOZDU

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Chouiar kaydetti. Bu sonuçla 17 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'un da 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Puanını 20 yapan Yeni Malatyaspor ligde son sırada kalırken, Adana Demirspor'da 45 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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