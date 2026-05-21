50. Yeşil Bursa Rallisi Hazırlıkları Başladı
21.05.2026 13:15
BOSSEK, 5-7 Haziran'da düzenlenecek 50. Yeşil Bursa Rallisi için koordinasyon toplantısı yaptı.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Aloft by Marriott 50. Yeşil Bursa Rallisi, 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşil Bursa Rallisi'nin hazırlıkları kapsamında, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Yarışın güvenlik, organizasyon ve operasyon süreçlerine ilişkin detayların görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması adına değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantısında BOSSEK yetkilileri tarafından yapılan sunumda yarışın etap yapıları, güzergah bilgileri, görevli sayıları, yarış merkezi organizasyonu, seremonik start planlaması ve gece seyirci etabına ilişkin detaylar paylaşıldı.

50'nci yıla yakışan organizasyon hazırlığı

Türk motor sporlarının sembol organizasyonlarından biri haline gelen yarışın, bu yıl hem sportif rekabet hem de organizasyon kalitesi açısından üst düzey bir atmosfer sunması hedefleniyor.

Bursa'nın doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilecek organizasyonun ulusal motor sporları takvimindeki en prestijli yarışlardan biri olmayı sürdürüyor. Özellikle gece seyirci etabının bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bursa'da motor sporları heyecanını zirveye taşıyacak organizasyon, 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

