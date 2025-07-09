50. Yıl Kupası Genç Atlar Yarışması Tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 50. kuruluş yılı onuruna düzenlenen etkinlikler kapsamında, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2025 yılı resmi yarışma takviminde yer alan "50. Yıl Kupası Genç Atlar Yarışması" başarıyla tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Bursa Atlıspor Kulübü desteğiyle gerçekleştirilen organizasyona BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, akademik ve idari personel katılım sağladı. Üniversite- Sivil Toplum işbirliği kapsamında düzenlenen yarışlar, atçılık camiasından da çok sayıda sporsever tarafından takip edildi.

Sektörel paydaşlar buluştu

Organizasyona dair bilgi veren Menan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, yarışlarda genç atların eğitilmişlik düzeyleri, fiziksel kapasiteleri ve disiplinlerinin yanı sıra binicilerin de sportif yetkinlikleri, denge becerileri ve atlarıyla kurdukları koordinasyonun değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı. Engelli parkur ve çeşitli teknik etaplardan oluşan yarışmanın, aynı zamanda sporcu-at arasındaki bağın ne denli güçlü olması gerektiğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülşen Goncagül; "Bilimsel altyapıya sahip atçılık eğitimi ile sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen meslek yüksekokulumuzun bu yarışmadaki katkısı, üniversitenin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamalı eğitimle de öncü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yarışma; genç atların performans potansiyelini ortaya çıkarma, sektörel paydaşları buluşturma ve atçılık sporunun kamuoyundaki görünürlüğünü artırma bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi. Etkinlik, kupa töreninin ardından sonra erdi. - BURSA