57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

10.04.2022 09:39

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Etabın startı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 207 kilometrelik ilk etabına, 25 takımdan 167 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan etabı tamamlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaşacak.

Etap, Kuşadası Limanı önündeki finiş alanında sona erecek.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

YORUMLAR
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru (1) 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru (1)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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