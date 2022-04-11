57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabı başladı - Son Dakika

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- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Alaçatı etabı başladı

İZMİR - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 2. etabı olan 158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabı başladı.

"Tarihe, Doğaya Saygı" Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabının startı İzmir'in Selçuk ilçesinden verildi. 158 kilometre sürecek Selçuk-Alaçatı etabında pedal çeviren sporculara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya'nın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek. Kıtalararası dev organizasyonun final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.