57 yıl sonra yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası ücretsiz izlenebilecek

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuna ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. 57 yıl sonra yeniden yapılacak organizasyonda, 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ katıldı.

Başkan Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 4 yıldır aktif olduğunu aktararak, "Bu 4 yılın içerisinde çok önemli noktalara gelmiş bir yapıyız. Kurumsallaşmamızı tamamlamış ve her geçen gün yapılamayan pek çok sıkıntıyı çözmüş olduk. Geleceğe çok daha emin adımlarla bakan, yürüyen bir federasyonuz. 2022 yılında göreve başladığımızda yağlı güreş camiasında ciddi bir sıkıntı vardı. Tarihi Kırkpınar Güreşleri bittiği andan itibaren yağlı güreşte heyecan neredeyse bitiyordu. Aslında ekim sonuna kadar süren bir sezon var ama hiçbir spor kulübü, istediğimiz ciddiyeti göstermiyordu. Arzu ettiğimiz o yüksek tempoyla yürümeyen bir sezon oluşuyordu." ifadelerini kullandı.

Sezonun daha iyi bir şekilde ilerlemesi için Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduklarını belirten Türkiş, şunları söyledi:

"Bu ligimizi devam ettirdik. Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurumsal bir yapı olarak bütün Türkiye'nin huzurunda kabul gördü. Bunu da gördükten sonra bir şeyin daha eksik olduğunu gördük. Bütün güreşseverlerin bizden bir isteği vardı. Daha geleneksel yapıya dönük, yağlı güreşin doğal yapısına daha uygun müsabakalar istiyorlardı. Daha doğrusu 'Puanlama olmadan, bir organizasyon yapılabilir mi?' diye bize sürekli istekler geliyordu. Bir gün çok değerli bir dostumuz, puanlama olmayan bir organizasyon yapılmasını istediğini söyledi. Biz de 'Bunun yapılabilmesi için sporcu sayısının az olması lazım.' dedik. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da bu yüzden düzenliyoruz."

İbrahim Türkiş, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın manevi ağırlığının yüksek olduğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın oluşmasında bize gerçekten büyük destek olan, bu anlamda federasyonumuza her zaman sahip çıkan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a buradan şükranlarımı sunuyorum. Yine bu organizasyonu Cumhurbaşkanlığı himayesine alarak taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda spor dalı Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası da Cumhurbaşkanlığının himayesi altında yapılan bir organizasyondur. Bu anlamda tabii ki bu da bizi şereflendiren bir durum." diye konuştu.

Bütün güreşseverleri organizasyona davet eden Türkiş, "Organizasyonu izlemek ücretsiz. Kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası ücretsiz. Gücümüzün yettiğince oraya gelen bütün misafirlerimizin yemesini ve içmesini ücretsiz bir şekilde karşılayacağız. İnşallah onları mutlu ederiz. Umarım güreş ve halkımız adına güzel bir gün olur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz diye temenni ediyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ ise organizasyonun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleneceğini dile getirerek, "5 bin kişilik bir tribünün kurulmasına yönelik çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 15 gün içinde gece gündüz çalışarak bunları tamamladık. Bütün alan kullanılabilecek vaziyette. Gelecek sporseverlerin hepsi orada yemeğini yiyebilecek. Yağmur yağması durumunda da bunun tedbirleri alındı. Yağmurluklar olacak. Bunun haricinde yemek organizasyonu yapılıyor." diye konuştu.

Etkinlik için özel ulaşım araçları organize ettiklerini dile getiren Küçükdağ, "Kendi servislerimizle insanları taşıyıp geri bırakacağız. Ayrıca alanı gezmek isteyenlere de elektrikli otobüslerimizle hizmet sağlayacağız. Organizasyondan dolayı çok mutluyuz." dedi.